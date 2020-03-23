حسن فضل الله: ما يُطلب من البلديات بحاجة الى إمكانات مالية

أشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ ​حسن فضل الله​ الى أن ​البلديات​ تعاني معاناة شديدة نظرا لعدم توفر ​المال​ لديها، وعدم تقاضيها لمستحقاتها المتوجبة لها بذمة ​الدولة​.

واضاف في حديث تلفزيوني: "​الحكومة​ بكل ارشاداتها وتوصياتها وضعت جزءاً من المهمة لدى البلديات وهذا الهم بحاجة لمال لان البلدية التي تحتاج للقيام بمهامها في هذه الفترة ستحتاج الى إمكانات مالية، ونحن نتحدث عن حقوق البلديات لا عن دعم إضافي لها".

ولفت النظر الى وجود مادة في ​الموازنة​ ستؤثر سلبا على أداء البلديات في المرحلة الحالية، مشيرا الى أن هذه المادة تمنع كل الهيئات بالدولة ان تدفع مال خارج اطار اختصاصها المحدد ووضعت البلديات والاتحادات ضمن النص رغم وجود قانون خاص للبلديات، وهذا ادى لتعطيل دور البلديات في المرحلة الراهنة.