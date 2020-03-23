لجنة الطوارئ بحارة صيدا: نتيجة الفحص للسيدة السورية جاءت سلبية

أصدرت لجنة الطوارئ في حارة صيدا بياناً أكدت فيه على أن نتيجة فحص الكورونا للسيدة السورية الساكنة في البلدة جاءت سلبية.
وأشار البيان إلى أنه "تبين بعد اجراء فحص الكورونا في مستشفى بيروت الجامعي للسيدة السورية التي تقطن في بلدة حارة صيدا، ان النتيجة جاءت سلبية، وبالتالي فان اي اصابة في البلدة لم تسجل لغاية الان، مع التمني بان يمن الله على بلدتنا وبلدنا بالعافية والامان والاطمئنان".
وأكدت اللجنة "ان الالتزام بالتعليمات الرسمية والبلدية هو الذي يقي الجميع الوباء، واهمها عدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى".
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