مستشفى البترون قررت فتح قسم للعزل: نحتاج إلى المساهمة المادية

وجهت إدارة ​مستشفى البترون​ نداء بعنوان "صرخة من القلب ومواجهة إلى قلوبكم" أعلنت من خلاله فتح باب التبرعات للمستشفى للمساهمة في تجهيز قسم للعزل والحجر الخاص للمرضى المشكوك بإصابتهم من ابناء منطقة البترون بانتظار صدور نتائج فحوصاتهم. وأشارت الإدارة في بيان، إلى أنه "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله ومن أجل تأمين مكان آمن في المستشفى لسكان منطقة البترون، قررنا فتح قسم عزل لحماية بقية المرضى حرصا على ​السلامة العامة​. ولذلك، نحن في حاجة إلى المساهمة المادية من الذين يرغبون في ذلك، وكلنا أمل بأننا سنلقى التجاوب وفي أسرع وقت، وللراغبين في التبرع الإتصال على الرقم 70090058".

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