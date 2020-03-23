أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة التي نظمت بتاريخ اليوم 23/3/2020 لغاية ​الساعة​ 7 مساءً بلغت 478 محضر مخالفة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة التي نظمت اليوم بلغت 478 محضر مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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