عبد الصمد:نطلب فيديو بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة لوضعه على موقع الوزارة

أعلنت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ نجد، أنه "في إطار سعينا لنشر المعلومة الصحيحة ودعما لذوي الاحتياجات الخاصة، نطلب من المواطنين القادرين على انتاج ​فيديو​ توعوي قصير بلغة الإشارة حول مخاطر ​كورونا​ والتقيد بالبقاء في المنزل ونشره على ​تويتر​، وذكر هاشتاغ #مش_مزحة و @MinistryInfoLB".

وأشارت في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "سيتم استعمال أفضل فيديو على صفحة https://corona.ministryinfo.gov.lb"