عبد الصمد:نطلب فيديو بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة لوضعه على موقع الوزارة

أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، أنه "في إطار سعينا لنشر المعلومة الصحيحة ودعما لذوي الاحتياجات الخاصة، نطلب من المواطنين القادرين على انتاج فيديو توعوي قصير بلغة الإشارة حول مخاطر كورونا والتقيد بالبقاء في المنزل ونشره على تويتر، وذكر هاشتاغ #مش_مزحة و @MinistryInfoLB".
وأشارت في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "سيتم استعمال أفضل فيديو على صفحة https://corona.ministryinfo.gov.lb"
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