بلدية بقسطا توزع معقمات وكمامات وارشادات صحية على المنازل لمواجهة الكورونا

وزعت ​بلدية بقسطا​ "معقمات وكمامات وارشادات صحية على المنازل بالتعاون مع جمعية بقسطا للتنمية الإجتماعية وجمعية شباب شرحبيل حيث تستمر عمليات التوزيع ليومين، وذلك في إطار الاجراءات الرامية الى مواجهة خطر انتشار ​فيروس كورونا​".

بدوره وأكد رئيس بلدية بقسطا إبراهيم مزهر ان ​البلدية​ "في حالة استنفار وهي تتعاون مع الجمعيات في المنطقة والسكان لمواجهة انتشار فيروس كورونا وللتصرف بسرعة في حال إصابة احد من القاطنين بالمنطقة بهذا الفيروس"، مشيراً الى ان "هذا المرض ليس عيباً ويجب على اي شخص يعاني من عوارض ​الكورونا​ ابلاغ البلدية فورا لاتخاذ الاجراءات الفورية لجهة المساعدة في نقله الى المستشفى، والتأكد من عزل المبنى".