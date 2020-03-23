الحريري تابعت مع السعودي والصمدي موضوع تجهيز المستشفى الحكومي

أجرت النائب ​بهية الحريري​ اتصالاً هاتفياً برئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي محمد بدران حيث تابعت معه "موضوع تسهيل وتسريع صرف مبلغ المليار ليرة الذي أقرته ​بلدية صيدا​ ك​مساعدات​ إنسانية وإجتماعية لمواجهة تداعيات ​فيروس كورونا​". وتابعت الحريري هذا الموضوع مع رئيس ​البلدية​ المهندس ​محمد السعودي​، حيث جرى التطرق ايضا الى واقع واحتياجات ​مستشفى صيدا الحكومي​ ليستكمل جهوزيته لإستقبال ​حالات​ الكورونا، وكان تأكيد على ان الأولوية حالياً هي لإنجاز تجهيز الطابق المخصص لهذه الحالات في ​المستشفى الحكومي​. إضغط للمزيد

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