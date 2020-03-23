تلقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي اتصالاً من الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية جوزف بوريل، جرى خلاله "البحث في كيفية مواجهة لبنان لخطر انتشار الكورونا، وتم عرض للاجراءات التي يقوم بها لبنان والاتحاد الاوروبي، وما يمكن ان تقدمه اوروبا للبنان".
واكد حتي التزام الحكومة اللبنانية بـ"برنامج اصلاحي هيكلي شامل لاعادة اطلاق الاقتصاد اللبناني على قواعد واسس جديدة، وفي المقابل كان التشديد على دعم الاتحاد الاوروبي لهذا البرنامج عندما يتبلور ومواكبته والاستعداد لتقديم كل مساعدة من قبله للبنان من اجل انطلاقة اقتصادية جديدة".
هذا وتوافق الجانبان على "اهمية الاستمرار في التواصل والتشاور فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الاتحاد ولبنان وعلى اهمية تنشيط اطر التعاون القائمة، بناءً على اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين عام 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006".
كانت هذه تفاصيل خبر حتي يتلقى اتصالاً من بوريل: نلتزم ببرنامج اصلاحي هيكلي شامل لاعادة اطلاق الاقتصاد اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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