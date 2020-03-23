غبريل: التعميم الجديد لمصرف لبنان يدخل حيز التنفيذ فور نشره وصدوره رسمياً

أعتبر الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل، في حديث تلفزيوني، ان "القرض الجديد الذي أعلن عنه ​مصرف لبنان​ اليوم ينطبق على كامل القروض ان كانت سكنية او غير سكنية"، مشيراً الى ان "التعميم يدخل حيز التنفيذ فور نشره وصدوره، ومصرف لبنان لم ينشره اليوم، بل من المفترض نشره يوم غد على الموقع الإلكتروني وسيدرج في ​الجريدة الرسمية​، وفور ادراجه سيصبح ساري المفعول".

وشدد غبريل على انه "يجب على الشركة ان تبرهن للمصرف انها بحاجة لهذه التغطية، وانها تعاني من اعباء تشغيلية بسبب الاوضاع الراهنة والازمات المتلاحقة"، موضحاً ان "تغطية المعاشات هو محور اساسي للتعميم، والقرض الذي ستاخذه الشركات"، لافتاً الى "وجود بنود جزائية في التعميم اذا لم يتم تطبيقه بشكل صحيح، ومصلحة ​المصارف​ تتطلب الذهاب والتفتيش على الشركات المحتاجة فعلياً للقرض".