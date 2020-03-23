أعتبر الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، في حديث تلفزيوني، ان "القرض الجديد الذي أعلن عنه مصرف لبنان اليوم ينطبق على كامل القروض ان كانت سكنية او غير سكنية"، مشيراً الى ان "التعميم يدخل حيز التنفيذ فور نشره وصدوره، ومصرف لبنان لم ينشره اليوم، بل من المفترض نشره يوم غد على الموقع الإلكتروني وسيدرج في الجريدة الرسمية، وفور ادراجه سيصبح ساري المفعول".
وشدد غبريل على انه "يجب على الشركة ان تبرهن للمصرف انها بحاجة لهذه التغطية، وانها تعاني من اعباء تشغيلية بسبب الاوضاع الراهنة والازمات المتلاحقة"، موضحاً ان "تغطية المعاشات هو محور اساسي للتعميم، والقرض الذي ستاخذه الشركات"، لافتاً الى "وجود بنود جزائية في التعميم اذا لم يتم تطبيقه بشكل صحيح، ومصلحة المصارف تتطلب الذهاب والتفتيش على الشركات المحتاجة فعلياً للقرض".
كانت هذه تفاصيل خبر غبريل: التعميم الجديد لمصرف لبنان يدخل حيز التنفيذ فور نشره وصدوره رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.