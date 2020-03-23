ترزيان شكر لفهمي دعمه للبلديات واتحاداتها

شكر النائب ​هاكوب ترزيان​ لوزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ "دعمه المطلق للبلديات واتحاداتها، وبالأخص ل​بلدية بيروت​ والطلب منها تقديم كل المساعدات اللازمة لذوي الحاجة وللعائلات الأكثر فقرا وللمستشفيات الحكومية و​الصليب الأحمر​ اللبناني و​الهلال الأحمر​ اللبناني". وأشار إلى أن "رجال الدولة يبرزون في اللحظات المصيرية للأوطان، ولا شك في أن وزير الداخلية هو أحدهم"، وقال: "نحن على ثقة بأنه على قدر المسؤولية ونقف بجانبه ونضع كل إمكاناتنا بتصرفه"، معتبراً أنه "بعد التعميم الذي اصدره وزير الداخلية والبلديات، فأنا على يقين بأن رئيس مجلس بلدية بيروت ​جمال عيتاني​ سيصادق على اقتراح أعضاء المجلس برفد الصليب الأحمر بالمساعدات ودعمه، نظرا للتكلفة العالية التي يتحملها الصليب الأحمر لنقل مرضى ​الكورونا​، فالمال وجد لخدمة الإنسان".

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