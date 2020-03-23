عقيص تفقد مستشفى زحلة واطلع على اعمال قسم العزل

زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة، واطلع من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المستشفى على مجريات الأعمال القائمة في قسم العزل الخاص بمرضى كورونا، الذي يقوم المستشفى بتجهيزه، وبحث معهم في طريقة جمع التبرعات من الناحية القانونية والعملية، منوهاً ب"جهود مجلس الادارة في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان سجل حتى الساعة 4 حالات وفاة وأكثر من 168 حالة إصابة مؤكدة ومثبتة مخبريا مما دفع الحكومة لفرض حظر التجوال.
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