عقيص تفقد مستشفى زحلة واطلع على اعمال قسم العزل

زار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​جورج عقيص​ ​مستشفى الهراوي الحكومي​ في زحلة، واطلع من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المستشفى على مجريات الأعمال القائمة في قسم العزل الخاص بمرضى ​كورونا​، الذي يقوم المستشفى بتجهيزه، وبحث معهم في طريقة جمع التبرعات من الناحية القانونية والعملية، منوهاً ب"جهود مجلس الادارة في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها".

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ سجل حتى الساعة 4 حالات وفاة وأكثر من 168 حالة إصابة مؤكدة ومثبتة مخبريا مما دفع الحكومة لفرض حظر التجوال.