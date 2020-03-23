الضاهر: نناشد اردوغان السماح لسائقي شاحنات لبنانية لدخولهم تركيا

اعلن النائب السابق ​خالد ضاهر​، انه "تلقى اتصالات هاتفية من عدد من سائقي الشاحنات ال​لبنان​ية العالقين على الحدود التركية - العراقية منذ أكثر من خمسة وعشرين يوما وهم بحالة انسانية صعبة".

وناشد في بيان "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ بالايعاز إلى السلطات المختصة للسماح لهؤلاء السائقين دخول الاراضي التركية والعودة عبر البحر إلى لبنان، لما لهذا الموضوع من بعد انساني خاصة أنهم أمضوا أكثر من خمسة وعشرين يوما على حدود ​تركيا​ وليس عليهم أي أعراض لأي أمراض ​كورونا​ او غيره"، مطالباً ​وزارة الخارجية والمغتربين​ والجهات المختصة ب"التدخل لدى ​السلطات التركية​ لحل هذه المشكلة وعودة السائقين الى بلدهم".