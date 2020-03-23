دوريات سيارة وراجلة للجيش والشرطة ببعبدا لحث المواطنين التزام منازلهم

سيرت وحدات من ​الجيش​ دوريات سيارة وراجلة في قرى وبلدات ​قضاء بعبدا​، للتأكد من التزام المؤسسات والمحال و​المطاعم​ والمقاهي الإقفال التام، عملا بقرار التعبئة العامة الذي أقرته الحكومة لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ والتأكد أن المحال المستثناة من الاقفال تلتزم المعايير التي أقرت.

وجالت عناصر من شرطة البلديات في قرى ​القضاء​ وبلداته، مطالبة الأهالي عبر مكبرات الصوت ب"ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها، إلا للضرورة القصوى، وإلغاء كل المناسبات الاجتماعية والتزام قرار الإقفال التزاما بقرار التعبئة العامة وحفاظا على سلامتهم، والتزام إرشادات وتعليمات ​وزارة الصحة العامة​ للحد من انتشار فيروس كورونا".