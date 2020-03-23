النشرة: بلدية الكفور تمنع عائلة سورية غير مسجلة من السكن في منطقة تول

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​ عن "ورود اتصال الى ​بلدية الكفور​ - النبطية يتعلق ب​الاشتباه بسيارة​ محمّلة بالحقائب والامتعة والحاجيّات المنزليّة تسير في احد شوارع تول، وقامت شرطة البلديّة بتعقب السيارة المشتبه بها والتعامل معها والتأكد من هوية سائقها والموجودين معه داخل السيارة، حيث تبيّن انهم من التابعيّة السوريّة وانهم غير مسجلين في سجلات ​النازحين السوريين​ في ​البلدية​".

ولفت الى انه "بعد التحقيق مع السائق اعترف انهم قادمون من العاصمة ​بيروت​ لغاية السكن في احدى الشقق السكنية في بلدة تول وانهم تركوا العاصمة بيروت هرباً من ​فيروس كورونا​ بعد كثرة الحالات في المحلّة التي كانوا يسكنون فيها، فاتخذت عناصر ​الشرطة​ على الفور بحقهم الاجراءات القانونية المناسبة واجبرتهم على العودة من حيث اتوا".