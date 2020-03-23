الطيران المدني: لم تحط أي طائرة إيرانية في مطار بيروت

اصدرت المديرية العامة للطيران المدني بياناً أشارت فيه إلى أن أي طائرة ​إيران​ية لم تحط في مطار ​بيروت​ الدولي.

ولفت البيان إلى أنه"عطفا على ما ورد على بعض ​مواقع التواصل الإجتماعي​ وتناقلته بعض وسائل الإعلام حول وصول طائرة شحن من إيران على متنها ركاب مصابون ب​فيروس كورونا​، وقد تم نقلهم للمعالجة في إحد المستشفيات في لبنان، إن المديرية العامة للطيران المدني توضح أنه لم تحط اي طائرة إيرانية في ​مطار بيروت الدولي​ - بيروت منذ تاريخ 11/3/2020 حيث وصلت في ذلك التاريخ آخر طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة Iran Air رقم الرحلة IR661 قادمة من ​طهران​ وعلى متنها طلاب لبنانيون".

وأوضح البيان أن "شركة ​الخطوط الجوية القطرية​ تقدمت بطلب الى المديرية العامة للطيران المدني حسب الأصول لتسيير رحلتي شحن جوي ما بين، مطارات ​الدوحة​ - طهران - بيروت - الدوحة على الشكل التالي:

الرحلة الأولى:

الدوحة - طهران - بيروت بتاريخ 13/3/2020 رقم الرحلة QR8590 حيث حطت الطائرة التابعة للشركة في مطار بيروت الدولي على متنها بريد سياسي، بالإضافة الى كرسي طبي متحرك WHEEL CHAIR.

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بيروت - الدوحة بتاريخ 13/3/2020 حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي وذلك بعدموافقة سلطات ​الطيران المدني​ القطري على الحمولة.

الرحلة الثانية:

الدوحة - طهران - بيروت بتاريخ 20/3/2020 رقم الرحلة QR8320 حيث حطت الطائرة التابعة للشركة في مطار بيروت الدولي على متنها جثمان من دولة كندا، بالإضافة الى بريد سياسي.

بيروت - الدوحة بتاريخ 21/3/2020 حيث أقلعت الطائرة محملة بالمواشي وذلك بعد موافقة سلطات الطيران المدني القطري على الحمولة.

وبناء على ما تقدم، فإن المديرية العامة للطيران المدني تتفي نفيا قاطعا تلك الإدعاءات، وتطلب من وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر قبل نشر أي معلومة حول ​المطار​".