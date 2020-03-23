الشرطة قد تستخدم طائرات لمراقبة السكان في إيطاليا

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أعطت الهيئة الوطنية للطيران المدني في ايطاليا الإثنين الضوء الأخضر لاستخدام الشرطة المحلية طائرات مسيرة لمراقبة تنقلات السكان المدعوين إلى ملازمة منازلهم تفاديا لتفشي وباء كوفيد-19. وهذا الأذن سيكون ساريا حتى 3 أبريل التاريخ الذي تنتهي فيه مبدئيا القيود على تنقلات الإيطاليين وتجمعهم. وذكرت الهيئة أن "عدة وحدات من الشرطة المحلية" طلبت إمكان استخدام طائرات مسيرة وأعطت موافقتها لتلك التي يقل وزنها عن 25 كلغ. مواضيع قد تهمك :

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