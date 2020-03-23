الداخلية تكشف حقيقة إصابة محتجزي قسم العاشر من رمضان بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة ما بثته إحدى القنوات الإخوانية بشأن إصابة محتجزين بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بفيروس "كورونا". المتابعة الأمنية رصدت مقطع فيديو زعم أنه تم تصويره داخل قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، وادعى خلاله عدد من المحتجزين اصابتهم بفيروس "كورونا"، وتعرضهم للتعذيب من قِبل مأمور القسم والضباط والأفراد؛ بسبب مطالبتهم بتوفير العلاج لهم. بمناظرة المحتجزين، تبين وجود إصابات مُفتعلة بالظهر. وبمناقشتهم قرروا إحداثهم إصابات بأنفسهم بقصد توجيه الاتهامات الكيدية لضباط القسم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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