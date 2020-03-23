السودان يعلن حظر التجول في عموم البلد لمواجهة تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السلطات السودانية حظر التجول في عموم البلاد من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحا بدءًا من الغد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأوقفت السلطات السودانية، جميع الرحلات الداخلية بين الولايات بدءًا من الخميس المقبل.
وقال رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وفقًا لما ذكرته فضائية الحدث، إنه سيتم حشد إمكانات الدولة والجيش كافة لمواجهة فيروس كورونا.
قالت منظمة الصحة العالمية، إن السودان فى وضع "الخطر" في مواجهة جائحة كورونا، بسبب خطورة الفيروس وقدرات السودان، على الاستجابة لأى تفشي واسع "محتمل" للمرض.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها أن الاستثمار في النظام الصحى بالسودان، ظل محدودًا لعقود طويلة، في وقت يفتقر السودان للكادر الطبي المؤهل ويعاني من ضعف البنيات التحتية، ويفتقر إلى المعدات والإمدادات الدوائية.
وأضافت المنظمة أن نظام التغطية والرقابة الصحية في السودان يكابد ضعفًا هيكليًا ولا يشمل كل البلاد، ولذلك يحدث تأخير كثير في الفترة بين التبليغ عن وباء ما، والاستجابة وتأكيد تفشيه.
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