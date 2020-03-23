وزير الدفاع الروسي يزور الأسد في سورية لإظهار الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق، وذلك لبحث جهود الحفاظ على وقف إطلاق النار واستعادة السلام في البلد الذي مزقته الحرب، حسبما أعلن الجانب الروسي اليوم الاثنين.

وروسيا هي الداعم العسكري الرئيسي للحكومة السورية في الحرب الأهلية المتعددة الأوجه التي تدور في البلاد.

وتعد زيارة وزير الدفاع الروسي دليلاً على استمرار الدعم للأسد في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى الحفاظ على اليد العليا للجيش السوري في النزاع المستمر منذ تسع سنوات.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن شويجو والأسد ركزا على تجديد جهود السلام في منطقة شمال غرب إدلب ، وكذلك "الاستقرار في مناطق أخرى من سورية" وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وعملت روسيا مع تركيا التي تدعم المتمردين في الأشهر الأخيرة للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في منطقة إدلب ، آخر معقل للمتمردين ، بالقرب من الحدود السورية مع تركيا.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن وقف إطلاق النار مستمر ، وبشكل أساسي "لا يوجد قتال في سورية في الوقت الراهن".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الرسمية "الوضع في إدلب تحسن بعد الاتفاقات المبرمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".