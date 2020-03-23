الوطنية للتدريب" تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين، حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "Covid 19" تعتمد فيها على خريجيها ومتدربيها ومدربيها، إضافة إلى موظفيها لنشر الوعي بين عدد كبير من الأشخاص على أرض الواقع ومواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات عن الفيروس ووسائل الوقاية منه، لمنع انتشاره في الوقت الحالي.
وتعتمد فكرة الحملة على مشاركة كل شخص بصورة له أثناء قيامه بالعادات الصحية السليمة للوقاية من الفيروس وهي ارتداء الكمامة والقفازات الطبية، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وتطهير المكاتب والأسطح الصلبة بالكلور ووسائل التطهير، وعدم التحية باليد أو التقبيل، وتنشرها الأكاديمية على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لها تحت هاشتاج #هنساعد_مصر و#هنساعد_بلدنا.
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