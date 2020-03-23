الداخلية: ضبط أدمن الصفحة المنسوبة للوزارة على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة المنسوبة لوزارة الداخلية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت الصفحة المزورة خبر اتخاذ إجراءات حظر التجوال بالبلاد بدءًا من مساء اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك على غير الحقيقة.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بدوره، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تداولته الصفحة المنسوبة للوزارة، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، لافتًا إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني أن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتحمل اسم "الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية" تحت عنوان: (www.facebook.com/moiegy)، وأن كافة الصفحات الأخرى التي تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية.