هواجس كورونا تسيطر على حركة البيع والشراء.. جولة "الخليج 365" في أسواق أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

حرص العديد من المواطنين بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، على التجول في الشوارع وشراء مستلزماتهم اليومية، من خضر وفاكهة وسلع غذائية، إذ يرتدي العديد من الأهالي والتجار على حد سواء، الكمامات الطبية والقفازات، وسط حظر شديد، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

"الخليج 365" كان في جولة لرصد حركة البيع والشراء بأحد الأسواق بمدينة أسيوط.

محمد علم، أحد تجار الفاكهة والخضار بمدينة أسيوط، قال إن ارتفاع الأسعار نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، فضلا عن إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من خضر وفاكهة وغيرها.

وتابع: "يتراوح سعر كيلو الطماطم بين "2.5 و5 جنيهات"، ووصل سعر كيلو البطاطس بين 4 و5 جنيهات، وكيلو الكوسة بين 6 و8 جنيهات، وكيلو البصل الأحمر 10 جنيهات".

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وأضاف مصطفى عثمان، تاجر خضار، بلغ سعر كيلو الفلفل 10 جنيهات، والليمون 10 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والبسلة 10 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، فيما تراوحت أسعار البرتقال بين 5 و7جنيهات، والفراولة 10 جنيهات، والتفاح 20 جنيهًا، والموز 10 جنيهات".

فيما أكد صبري عثمان، تاجر دواجن ولحوم بأسيوط، على استقرار أسعار الفراخ البيضاء 32 جنيها للكيلو، والفراخ البلدي 43 جنيها للكيلو، والبط والإوز 40 جنيها للكيلو، والأرانب 48 جنيها للكيلو، والوراك الطازجة 38 جنيها للكيلو، والبانية 75 جنيها للكيلو، اللحمة المفرومة بين 68 و80 جنيهًا للكيلو".

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أصدر قرارًا رقم 396 لسنة 2020، بغلق الأسواق العمومية والسويقات بنطاق المحافظة، حتى إشعار آخر للحماية من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن إيقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم مؤقتًا حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن تلك القرارات تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ومنع انتشاره.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال غرفة عمليات المحافظة في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.