الأمم المتحدة ستؤسّس صندوقًا عالميًّا لدعم علاج مرضى فيروس "كورونا" في مختلف أنحاء العالم

وكالات - قالت وزارة الخارجية النرويجية اليوم، الاثنين 23 مارس 2020، إن الأمم المتحدة ستؤسس صندوقا لدعم علاج مرضى فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت وزيرة الخارجية، إينه إريكسن سوريدي في بيان أن "صندوقا متعدد المانحين تحت رعاية الأمم المتحدة سيوفر لشركائنا القدرة على استشراف الأمور وسيساعد في جعل الجهود أكثر فاعلية".

وقالت الوزارة إن الغرض من الصندوق هو مساعدة البلدان النامية التي تعاني من ضعف الأنظمة الصحية في مواجهة الأزمة وكذلك معالجة العواقب طويلة الأمد.

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وأضافت إن إعلانا رسميا قد يصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.