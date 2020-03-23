إيطاليا / الشرطة الماليّة تصادر حقول كروم ومبانٍ بأكثر من 70 مليون يورو من المافيا

وكالات- قالت قوات الشرطة المالية الإيطالية إنه تمت مصادرة حقول كروم ومبانٍ في محافظة ترينتو (مقاطعة ترينتينو آلتو آديجي ـ شمال)، تبلغ قيمتها أكثر من 70 مليون يورو، من أسرة مافيا صقلية.

وأضافت الشرطة أن رجال الوحدة الاقتصادية والمالية قامت بتنفيذ أمر الحجز الاحترازي الذي أصدره قاضي التحقيق في ترينتو بناء على طلب مديرية تحقيقات مكافحة المافيا (DDA)، بالتنسيق الوثيق مع مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب، في نهاية نشاطي تحقيقي حول تسلل الجريمة المنظمة من النوع المافيوي الى اقتصاد ترينتينو”.

وذكرت الشرطة أن "أمر المصادرة تم تنفيذ على أراضٍ ومبانٍ تابعة لمزعتين صقليتين مملوكتين لإحدى أهم المجموعات الوطنية على المستوى الدولي في قطاع النبيذ"، مبينة أن الأمر يتعلق بـ"مجمع أعمال تبلغ قيمته أكثر من 70 مليون يورو، ويمتلك فروعا في محافظتي أغريجينتو وراغوزا، على أكثر من 900 هكتار من مزارع الكروم والعديد من المباني".

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وذكرت الشرطة أن "عمليات تفتيش عديدة تجري في منازل أربعة من المشتبه بهم، وُجهت إليهم تهمة المسؤولية عن جريمة غسيل أموال تفاقمت بسبب تسهيل تسلل تنظيم كوزا نوسترا المافيوي في أماكن أخرى يمارسون نشاطهم فيها".