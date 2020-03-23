وفاة 601 مصابا بفيروس كورونا فى إيطاليا خلال 24 ساعة

أعلنت إيطاليا اليوم الاثنين، عن وفاة 601 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5476 وفقا لموقع روسيا اليوم. البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5476 وفقا لموقع روسيا اليوم. وقالت السلطات إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 59138 مصابا، شفي منهم 7432.

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