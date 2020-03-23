الجزائر :ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 230 حالة

أفاد قناة روسيا اليوم، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 230 حالة وفقًا لموقع روسيا اليوم. حالة وفقًا لموقع روسيا اليوم. ولم تعلن السلطات عن أي وفاة في الـ24 ساعة الماضية، علمًا بأن عدد الوفيات في الجزائر بلغ 17، حسب ما أعلنته وزارة الصحة يوم الاثنين. وفاة في الـ24 ساعة الماضية، علمًا بأن عدد الوفيات في الجزائر بلغ 17، حسب ما أعلنته وزارة الصحة يوم الاثنين.

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