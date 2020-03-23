برلين: نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا سلبية

أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يشير أوليا إلى عدم إصابتها بعدوى المرض المميت وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرغ، في تصريح صحفي أدلى به الاثنين، إن "نتائج الفحصالذي تم إجراؤه اليوم سلبية".
وذكر زايبيرغ مع ذلك أن المستشارة الألمانية ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات جديدة للتأكد من النتيجة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في وقت سابق من الاثنين، خضوع ميركل لفحص طبي خاص بفيروس كوروناالمستجد، مشيرا إلى أن حالتها الصحية جيدة.
وسبق أن أفاد زايبيرت بأن ميركل دخلت الحجر الصحي المنزلي بعد أن تبين أن الطبيب، الذي أعطى تطعيما للمستشارة، مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".
بدوره، قال هيلغه براونمدير، مدير مكتب المستشارة الألمانية، إنها التقت لفترة قصيرة فقط مع الطبيب الذي ثبت أنه مصاب بفيروس كورونا، لذا هناك احتمال كبير لعدم إصابتها.
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