مبادرة عُمانية لمواجهة كورونا.. على القطاع الخاص البقاء في أماكنهم بعد العمل

لمواجهة كورونا والحد من انتشارها، وفي مبادرة عُمانية، دعت وزارة القوى العاملة بسلطنة عُمان، أصحاب العمل وشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى ضرورة توجيه القوى العاملة الوافدة لديها بالبقاء في أماكن إقامتهم بعد ساعات العمل وأثناء الأجازات والعطلات الأسبوعية وعدم الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق إلا للضرورة القصوى.

ونوَّهت الوزارة إلى وقف التجمعات العمالية بأي شكل من الأشكال حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من يثبت مخالفته لذلك، والذي يأتي في إطار العمل بتوجيهات الجهات المختصة بالسلطنة لتطبيق أعلى المعاير الاحترازية للحد من تأثير كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) ومنع انتشاره وتعزيز الإجراءات الوقائية

الهادفة إلى توفير الحماية للمواطنين والمقيمين.

وقد قررَّت وزارة القوى العاملة إيقاف استقبال المراجعين في منافذ تقديم الخدمة بديوان عام الوزارة وجميع المديريات والدوائر التابعة لها في محافظات السلطنة مؤقتًا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وسوف تستمر الوزارة في تقديم خدماتها إلكترونيًا وعلى المراجعين والشركات الاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.