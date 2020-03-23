الديمقراطيون يعرقلون خطة الإنعاش الأمريكية

عرقل الديمقراطيّون في مجلس الشيوخ الأمريكي خطّة قدّمها الجمهوريّون تهدف إلى الحدّ من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجدّ، معتبرين أنّها غير كافية لمساعدة ملايين الأمريكيين، فيما انتقد زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل المعارضة الديمقراطية. وتتضمن الخطّة المقترحة توفير ما يصل إلى ألفَي مليار دولار، لم تنل غالبيّة الأصوات المطلوبة، على الرغم من المفاوضات المكثّفة بين الجمهوريين والديمقراطيين والبيت الأبيض.



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