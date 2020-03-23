ناقش الرئيس التونسي قيس سعَيد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا. وأوضح البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيسان تبادلا في مستهل هذه المحادثة عبارات التضامن والتآزر بين الشعبين، إضافة إلى إعرابهما عن الأمل في تجاوز هذه الجائحة العالمية، وتطرقا إلى الإجراءات التي اتخذتها تونس لمواجهة هذا الوباء، وإرادتهما الصادقة في التعاون والتآزر للقضاء على هذا الوباء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعيد وماكرون يبحثان تجاوز الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.