إنجلترا تعلن 46 وفاة بـ«كورونا» والمجموع 303 وفيات

قالت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الاثنين، إن 46 شخصاً آخرين توفوا بعدما أظهرت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت 37 حالة وفاة أمس الأحد. وقالت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، إن المرضى الذين أعلنت وفاتهم اليوم الاثنين، كانت أعمارهم تتراوح بين 47 عاماً و105 أعوام وجميعهم كانوا يعانون أمراضاً.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق اليو، إن السلطات ستفحص المعلومات المتاحة لتقييم مدى التزام البريطانيين بالإرشادات المتعلقة بتجنب التجمعات الاجتماعية، والتواصل غير الضروري لمعرفة ما إذا كانت بحاجة لفرض مزيد من القيود لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث «سننظر في البيانات التي تشير إلى مدى التزام الناس بالتوقف عن التواصل في الأيام الماضية... وإذا أظهرت تلك البيانات أنهم لم يتوقفوا، فسنحتاج عندئذ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات».

كانت بريطانيا أغلقت المطاعم والمقاهي وقاعات العرض، لكنها لم تعلن حالة الإغلاق الشامل، كما فعلت دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

كما خفضت خدمات القطارات اعتباراً من اليوم الاثنين في وقت يتراجع فيه عدد الركاب غداة إرشادات الحكومة بتجنّب السفر غير الضروري في مسعى لاحتواء الفيروس.

وأصدرت الحكومة تعديلاً لاحقاً على هذا التنبيه في وقت متأخر الأحد، محذرة الناس من السفر إلى «منازل أخرى ومواقع التخييم أو المنتزهات» سواء كان الأمر لقضاء عطلة أو لعزل أنفسهم.

يأتي ذلك في أعقاب مخاوف بشأن عدد الأشخاص الذين تدفقوا إلى المواقع الريفية والشواطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم الإرشادات بالابتعاد عن الآخرين.

ويدعو عدد من السياسيين رئيس الوزراء جونسون لفرض إجراءات أكثر تشدداً لإجبار السكان على الالتزام.