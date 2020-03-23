المكسيك تطبق قيوداً وسط تفشي فيروس كورونا

بدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك، اليوم الاثنين، مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في البلاد إلى 316 حالة.

وكجزء من إجراء الأربعة أسابيع، طُلب من السكان البقاء في منزلهم على أساس طوعي.

ولم تصل الأمور بحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، التي تعرضت لانتقادات بسبب تأخرها واستجابتها لتفشي الفيروس، إلى حد حظر الأنشطة العامة خشية الإضرار بالاقتصاد.