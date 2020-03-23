الهند تفرض حجراً على 700 مليون شخص لمواجهة «كورونا»

فرضت الهند تدابير حجر، اليوم الاثنين، تشمل 700 مليون مواطن على الأقل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول في وزارة الصحة لاف أغاروال في مؤتمر صحافي يومي «لدينا 19 ولاية ومنطقة في الحجر التام. وست ولايات أخرى في الحجر الجزئي واتخذت ثلاث ولايات إضافية تدابير».

وتنقسم الهند الفيدرالية إلى 28 ولاية و8 مناطق، ووضعت قيوداً على التنقل بين مختلف الولايات لتجنب انتشار الفيروس.

وأغلقت عدة مناطق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة الحدود مع الولايات المجاورة. وفرض حجر في أجزاء واسعة من جنوب البلاد، تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة بومباي الضخمة.

وستمنع الرحلات الجوية المحلية اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء. وأوقفت أيضا شبكة النقل الضخمة عبر السكك الحديدية التي تمثل العمود الفقري للنقل العام، وكذلك حافلات المسافات البعيدة.

ومنع حتى الأحد استقبال الرحلات الدولية، ويرجح أن يمدد هذا الإجراء.

وقال المسؤول الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية رودريكو أوفرين «يمكن أن تساعد هذه التدابير في إبطاء انتقال الفيروس بموازاة إجراءات عزل وفحص وعلاج وتتبع فعالة».

وسجلت الهند 433 إصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء الذي تسبب بوفاة 7 أشخاص في البلاد، وفق أرقام رسمية.

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