الرئاسة التونسية تأمر الجيش بالانتشار في الشوارع لمواجهة «كورونا»

لرئاسة التونسية تأمر الجيش بالانتشار في الشوارع لمواجهة «كورونا» (رويترز) قالت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، إن الرئيس قيس سعيد أمر الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

وسجلت تونس حتى الآن 89 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة ثلاثة أشخاص.

وكانت فرضت حظر تجول ليليا الأسبوع الماضي وإغلاقا عاما منذ يوم الأحد يلزم الناس بالبقاء في منازلهم إلا عند شراء الضروريات.

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