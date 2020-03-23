وزير الدفاع الروسي والرئيس السوري يبحثان وقف إطلاق النار في إدلب

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرجي شويجو بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد سبل ضمان وقف إطلاق نار دائم في منطقة إدلب السورية أثناء محادثات بينهما في سوريا.

كما بحث شويجو مع الأسد تقديم روسيا مساعدات إنسانية إلى سوريا ومساعدة اقتصاد سوريا على التعافي بدعم من مختصين روس ومختلف أوجه التعاون العسكري والفني.

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