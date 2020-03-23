تأهب الجيش الباكستاني لمكافحة "كورونا"

ألغت الحكومة الباكستانية كافة المظاهر الاحتفالية في اليوم الوطني لتوجيه جهودها للحد من انتشار فيروس "كورونا". وأعلن رئيس أركان الجيش الباكستاني أثناء عقد اجتماع طارئ لقيادة الفيالق عن جاهزية الجيش لمساعدة الإدارة المدنية لاحتواء الوباء. وحث الرئيس الباكستاني عارف علوي في رسالته بذكرى اليوم الوطني الشعب الباكستاني على إبداء أقصى قدر من الوحدة والانضباط، واتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس. وطلب رئيس الوزراء عمران خان من الجماهير اتخاذ الاحتياطات، مؤكداً أنه سيراقب شخصياً الإجراءات الحكومية للحد من انتشار الفيروس.

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