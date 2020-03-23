مصر للطيران تسيّر رحلات من الكويت بدءاً من الأربعاء

قالت إدارة الطيران المدني الكويتية، اليوم الاثنين، إن مصر للطيران ستقوم بتسيير رحلة يومية لمدة أسبوع من الكويت إلى القاهرة، بدءاً من بعد غد الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن إدارة الطيران المدني أن هذه الرحلات تأتي بناء على طلب السلطات المصرية، وستكون للمقيمين الراغبين في المغادرة إلى مصر.