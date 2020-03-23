بنجلاديش تنشر قوات للوقاية من فيروس كورونا

تعتزم بنجلاديش نشر قوات من الجيش في أنحاء البلاد خلال عطلة تستمر لعشرة أيام، وذلك لمراقبة «التباعد الاجتماعي»، بعدما سجلت الدولة ذات الكثافة السكانية العالية ثالث حالة وفاة من جراء فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة خان ذاكر أنور إسلام إنه «سيتم نشر القوات لمساعدة الإدارة المحلية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وضمان التباعد الاجتماعي».

وأضاف أن القوات ستساعد أيضا في ترتيب علاج المرضى وعزل المشتبه بهم.

وقال في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع حكومي، إن نشر القوات سيبدأ يوم غد الثلاثاء، ولأجل غير مسمى.

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وأضاف أنه سيتم إغلاق كافة المقار العامة والخاصة، بداية من الخميس القادم وحتى الرابع من أبريل. وحث الجميع على البقاء في منازلهم، باستثناء الخروج لشراء الاحتياجات الضرورية.

وتقرر استثناء خدمات الطوارئ والأسواق والصيدليات من الحظر، بينما سيتم تشغيل وسائل النقل العام على نطاق محدود.

وكان المعهد الوطني لعلم الأوبئة والسيطرة على الأمراض أعلن في وقت سابق اليوم تسجيل ثالث وفاة من جراء الفيروس، إلى جانب تسجيل ست حالات إصابة جديدة، ما رفع عدد الإصابات إلى 33 حالة.