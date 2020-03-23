السعودية: الغرامة والسجن على من يخالف التعليمات بشأن «كورونا»

أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، عن عقوبات مشددة بالغرامة والسجن ستطال من يخالف أمر منع التجول المعلن عنه.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في بيان صدر، اليوم، أن العقوبات تصل لغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العودة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، بموجب قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع.

ولفت المصدر المسؤول إلى أن العقوبات لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

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