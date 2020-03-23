مقتل ضابط شرطة بهجوم انتحاري في العراق

قتل ضابط شرطة كبير، اليوم الاثنين، بهجوم انتحاري خلال عملية أمنية جنوب مدينة سامراء العراقية.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن "قوة من الفوج الخامس من شرطة طوارئ المحافظة هاجمت، بناء على معلومات استخباراتية مسبقة، وكرا لعناصر تنظيم داعش في منطقة جبارات قرب الاسحاقي (20 كم جنوبي سامراء) واشتبكت مع عناصر داعش فقتلت أحدهم".

وأوضح البازي أن "انتحاريا بحزام ناسف فجر نفسه لدى مرور عدد من عناصر الشرطة، مما أدى إلى مقتل العقيد برزان طارش، آمر الفوج الخامس، وإصابة أحد أفراد الفوج بجروح".

وأشار البازي إلى أن "القوة فتشت المنطقة بحثا عن العناصر المتبقية، لكنها لم تجد سوى بعض التجهيزات الغذائية في الوكر"، مرجحا أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي لجأوا إلى حوض نهر دجلة حيث تكثر الأشجار والبساتين.

ومازالت مناطق مختلفة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر التنظيم المتشدد الذين يتخذون من البساتين والجبال نقاط انطلاق لتنفيذ عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين رغم إعلان القضاء على التنظيم قبل أكثر من عامين.

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