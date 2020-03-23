ماليزيا تسجل أكبر زيادة يومية بكورونا بلغت 212 إصابة

أعلنت ماليزيا، اليوم الاثنين، تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية.

بذلك، يصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 1518.

وقالت وزارة الصحة: إن حوالي 970 من الحالات الإجمالية يرتبط بتجمع ديني نُظم، الشهر الماضي، قرب العاصمة كوالالمبور.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 14.

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