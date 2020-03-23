البحرين تعلق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد

أعلنت إدارة الأوقاف السنية في البحرين تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها اعتباراً من صلاة المغرب اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقالت الأوقاف السنية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي استناداً إلى رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في إطار ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية ومنها منع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة.

وأهابت الإدارة بالمصلين أن يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم، مؤكدة على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها.

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