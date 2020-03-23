سويسرا تسجل ارتفاعاً بحالات الإصابة بفيروس كورونا



أعلنت السلطات الصحية السويسرية عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين في سويسرا وليختنشتاين إلى 8060 حتى منتصف نهار اليوم الاثنين.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة إن عدد الوفيات ارتفع بواقع ستة إلى 66.