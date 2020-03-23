بلجيكا تسجل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة العامة في بلجيكا، إنه تم تسجيل 342 حالة إصابة جديدة اليوم في البلاد 173 في مقاطعة الفلاندرز و45 في بروكسل العاصمة و118 في مقاطعة والونيا و6 من أصل غير معروف. وبذلك يرتفع إجمالي عدد البلجيكيين المصابين بالفيروس إلى 3743.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية توفي 13 شخصاً وارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 88 نهار اليوم.

ومنذ بداية الأزمة الصحية، تم إدخال 1643 شخصاً إلى المستشفى، بما في ذلك 290 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويوجد حالياً 322 شخصاً في العناية المركزة (32 آخرون منذ أمس).

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وقال مسؤول في وزارة الصحة البلجيكية: يوجد حاليا 621 سريراً شاغراً ومتوفرة في العناية المركزة لاستيعاب المرضى الجدد المصابين إذا لزم الأمر.

وفي الوقت نفسه، يجري تنفيذ خطة لزيادة سعة الاستقبال وستزيد، يوماً بعد يوم قدرة الاستقبال في العناية المركزة.

ومنذ 13 مارس، تمكن 350 شخصاً من مغادرة المستشفى و61 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المسؤول الصحي البلجيكي «الوضع يدعو إلى التفاؤل الحذر» لكنه شدد على ضرورة الاستمرار في التقيد الصارم بتدابير الإغلاق وأعلن عن حظر السفر بشكل تام إلى الخارج باستثناء الحالات القاهرة.