ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 122

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 122 حالة مؤكدة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع «هسبريس» الإلكتروني، إنها تهيب الموطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ووفق الموقع، كانت الأرقام تشير أمس إلى 115 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، استناداً إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.