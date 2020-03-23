أكثر من 15 ألف حالة وفاة في العالم بـ«كورونا»

أكدت الأرقام الرسمية، اليوم الاثنين، أن وباء فيروس كورونا المستجد أدى إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص حول العالم.

وبالإجمال، سجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في أوروبا مع 9197 وفاة. وتسجل إيطاليا 5476 حالة وفاة، قبل الصين (3270) وإسبانيا (2182). ومع وفاة 1395 شخصاً إضافياً خلال 24 ساعة وبلوغ عدد الإصابات 172238 حالة، تكون أوروبا القارة التي تشهد أسرع انتشار للوباء.

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