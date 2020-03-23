وفاة لواء ثان في الجيش المصري بفيروس كورونا

أعلن التلفزيون المصري، الاثنين، وفاة لواء ثان بالجيش المصري جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح التلفزيون المصري، أن مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، اللواء أركان حرب شفيع عبد العليم داوود، توفي بعد إصابته بوباء “كوفيد-19” خلال مشاركته في أعمال مكافحة انتشار الفيروس في مصر.

يأتي هذا بعد يوم من نعي القوات المسلحة المصرية، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، إثر إصابته بالفيروس.

يذكر أنه “استكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فقد صدرت أوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر” ، وفق صفحة القوات المسلحة المصرية على فيسبوك.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة، أنه تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير في القاهرة، وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكافة الأسطح والأرضيات والحوائط .