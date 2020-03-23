السعودية: لا وفيات بفيروس كورونا حتى الآن والإصابات562

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المصابة إلى 562.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبد العالي، أن حالات التعافي من مرض “كوفيد 19” الذي يسببه فيروس كورونا وصلت إلى 19 حالة.

وأشار المتحدث إلى أنه لم يجر حتى الآن تسجيل أي حالة وفاة بسبب الفيروس في المملكة، التي فرض بها حظر التجول.

وفي سياق متصل، دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، كافة المواطنين والمقيمين في السعودية إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.

وحث آل الشيخ على أهمية التقيد بتعليمات السلطات، وأهمها البقاء بالمنازل.

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وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين لحظر التجول المفروض لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقالت الداخلية السعودية، إن من يخالف أمر منع التجول “يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، على أن تضاعف في حال التكرار”.

وأشارت إلى أنه في حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما.

وأضافت أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقا لما تحدده الجهة المختصة.