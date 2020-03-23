أعلنت اللجنة الأولمبية الكندية، ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة أن الفريق الكندي لن يشارك في أولمبياد طوكيو في حال إقامته السنة الجارية، وذلك في ظل نتشارفيروس كورونا، الذي أصاب أزيد من 300 ألف شخص حول العالم.
وقالت اللجنة الأولمبية الكندية عبر حسابها في “تويتر”: “تطالب اللجنة الأولمبية الكندية، ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل الألعاب لعام واحد، ونحن نعرض دعمنا الكامل للمساعدة في التغلب على كل صعوبات إقامة الألعاب في موعد جديد”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في الوقت الذي ندرك فيه الصعوبات الملازمة لأي تأجيل، فإنه لا يوجد أهم من صحة، وسلامة رياضيينا، والمجتمع العالمي”.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قالت، أمس الأحد، إنها بدأت التجهيز “لاحتمالات بديلة” لأولمبياد طوكيو 2020، من بينها التأجيل.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق إلغاء، أو تأجيل الألعاب الأولمبية في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020 وتطالب بتأجيلها خوفا من انتشار الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.