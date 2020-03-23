خدمة جديدة للتبرع بالأنترنيت لصالح صندوق تدبير جائحة كورونا

أطلق المغرب، اليوم الاثنين، مبادرة جديدة لتسهيل التبرع لصالح صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتعلق الأمر، بإطلاق خدمة عبر الأنترنت لوضع التبرعات في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا “كوفيد- 19” عبر صفحة البوابة “WWW.TGR.GOV.MA “.

وسيخصص الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا”، الذي أعلن عنه قبل أكثر من أسبوع، من جهة للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات، والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة، أو المعدات، والوسائل، التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

ومن جهة أخرى، سيتم رصد اعتمادات هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير، التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.